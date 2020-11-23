На международном турнире школьников по информатике (International Autumn Tournament in Informatics) учащиеся из Беларуси завоевали 7 медалей, информирует БЕЛТА.
Тренер школьников по спортивному программированию, педагог дополнительного образования ГУО "Клуб юных пожарных Мозыря" Алексей Борунов, рассказал, что турнир состоялся 19–22 ноября и прошел в онлайн-формате с хостингом в Шумене (Болгария). В нем участвовали 16 стран.
Школьники соревновались в двух возрастных категориях – Junior (2005 года рождения и младше) и Senior. Страна могла представить в каждой группе официальную команду, состоящую из 4 человек.
Турнир проходил в два тура. В Беларуси были определены 7 площадок – Минск, Витебск, Мозырь, Брест, Могилев, Ивье, Бобруйск. По регламенту международной олимпиады на каждой площадке был организован прокторинг, то есть должна была осуществляться видеозапись работы участников на турнире и запись экранов их устройств. В каждом туре школьники должны были разработать три программы, придерживаясь при этом озвученных им условий, и отправить их в тестирующую систему, которая проводила проверку разработок.
По итогам турнира участники официальных белорусских команд получили медали. Лучшими среди всех участников из Беларуси стали школьники из Клуба юных пожарных Мозыря Станислав Полынь (группа Junior) и Станислав Дамасевич (группа Senior).
Фото: pixabay.com
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Белорусские школьники завоевали семь медалей на международном турнире по информатике
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