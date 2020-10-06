Белорусские селекционеры работают над созданием новых сортов картофеля с высоким содержанием крахмала. Об этом рассказала научный сотрудник отдела семеноводства картофеля НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси Наталья Анципович:
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– В белорусской селекции есть сорта на любой вкус, нашему «скарбу» уже больше 20 лет, «бризу» больше десяти. Но у каждого потребителя свои вкусовые предпочтения. Если я склоняюсь к «вектору», вы можете сказать о его посредственности. В то время как известный сорт «королева Анна», он не наш, мне не очень нравится. На импортную «санте» будет похожа белорусская «лилея». «Манифест» и «бриз» входят в десятку самых востребованных в Беларуси сортов. Наш «здабытак» в Европе еще никто не переплюнул. Он районирован под названием «магнат», крахмалистость выше 22 процентов. Для любителей картофеля с красной кожурой и кремовой мякотью могу посоветовать «гарантию» и «рубин». Корнеплоды хорошо развариваются, очень вкусные. Мы сейчас пытаемся вывести новые сорта с высоким содержанием крахмала.
По плотности мякоти картофель принято подразделять на четыре вида: А – сорта, имеющие салатное применение. Мякоть прочная, водянистая, не разваривается (до 11 процентов крахмала). В – подойдет для приготовления первых блюд, жарки, варки. Мякоть плотная, не очень разваристая и не водянистая (до 15 процентов). C – первые блюда и пюре. Мякоть умеренно мучнистая, хорошо разваривается (17–20 процентов). D – максимально развариваемые виды, подходят для пюре и запекания. Структура очень мягкая, мучнистая (свыше 20 процентов).
В 2019 году Беларусь активно поставляла картофель в Россию, Украину и Молдову, его ценят за вкусовые качества. В России пользуется большой популярностью наша «журавинка», быстро разметают «манифест» и «бриз».
Белорусская коллекция сортов картофеля объявлена национальным достоянием. Старый добрый «темп» хоть и вышел из севооборота, но хранится в пробирках коллекции НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству. В определенный период времени, если возникнет на него спрос, селекционеры его снова введут в семеноводство.
– У нас есть шикарный сорт «палац», – говорит Наталья Антоновна. – Он мне очень нравится. Клубни большие, каплевидной вытянутой формы. Допущен к использованию в Беларуси в 2017 году. На выставке, которая пройдет 17 октября в Самохваловичах, НПЦ будут представлены далеко не все сорта картофеля. Сейчас активно идет уборка, поэтому даже человеческий ресурс не позволит подготовить весь ассортимент.
В ТЕМУ
Первые отечественные сорта овоща, ставшего для белорусов вторым хлебом, появились еще в 1930-х годах. К 1940-м годам его площади в хозяйствах БССР занимали более 900 тысяч гектаров, почти половину из них – сортовые посадки. Валовой сбор тогда превышал 11 миллионов тонн. По информации Минсельхозпрода, в Беларуси в 2020 году посажено 25,1 тысячи гектаров картофеля (больше всего в Минской области, меньше – на Витебщине). Но такое уменьшение площадей никак не связано с тем, что мы реже стали употреблять картофель, как были «бульбашами», так ими и останемся. Одна из причин – вышедшая на высокий уровень селекция, помогающая достичь того, что называется, меньше, но качественнее.
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Белорусские селекционеры работают над созданием новых сортов картофеля с высоким содержанием крахмала
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Фото: Алексей БИБИКОВ