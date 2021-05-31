Белорусские самосвалы и сельхозтехника заняли прочные позиции на рынках многих африканских стран

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БЕЛТА

, – отметил глава МИД Беларуси.За последние три года объем взаимной торговли нашей страны и государств Африки составил более $ 1,8 млрд., – подчеркнул Владимир Макей.По его мнению, важным стимулирующим инструментом являются разработанные белорусской стороной специальные эффективные механизмы финансовой поддержки экспорта. Налажено сотрудничество Банка развития Беларуси с Африканским экспортно-импортным банком и другими финансовыми институтами региона., – сказал Владимир Макей.Глава белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что все это успешные, взаимовыгодные проекты.