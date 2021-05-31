Белорусские самосвалы и сельхозтехника заняли прочные позиции на рынках многих африканских стран

Беларусь и африканские государства связывают давние отношения дружбы. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на встрече с главами дипломатических миссий африканских государств в рамках второго Белорусско-Африканского экономического форума, передает корреспондент БЕЛТА.
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"Мы не являемся друг для друга terra incognita: на Африканском континенте хорошо знают белорусскую технику, наши инженеры участвовали в инфраструктурных проектах, многие граждане африканских государств проходили обучение в Минске", – отметил глава МИД Беларуси.
За последние три года объем взаимной торговли нашей страны и государств Африки составил более $ 1,8 млрд. "Мы сумели пройти путь от годового товарооборота примерно в $ 160 млн в начале 2000-х до более чем $ 550 млн в 2020 году. Однако эти показатели могут и должны быть намного выше. Для этого необходимо активизировать работу", – подчеркнул Владимир Макей.
По его мнению, важным стимулирующим инструментом являются разработанные белорусской стороной специальные эффективные механизмы финансовой поддержки экспорта. Налажено сотрудничество Банка развития Беларуси с Африканским экспортно-импортным банком и другими финансовыми институтами региона.
"Белорусские карьерные самосвалы, грузовая и сельскохозяйственная техника заняли прочные позиции на рынках многих африканских стран, – сказал Владимир Макей. – Мы осуществляем поставки калийных удобрений и экспорт шин в ЮАР, сертифицировали в этой стране грузовую технику МАЗ, поставляем металлопродукцию в Египет и Алжир. Реализуются крупные проекты и прорабатываются контракты на поставку белорусской техники и оборудования в Зимбабве и Анголу. Примером успешной работы по развитию производственных связей является деятельность сборочных производств белорусских тракторов и грузовиков в Египте. Аналогичные проекты прорабатываются в Судане, Алжире и других странах Африки".
Глава белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что все это успешные, взаимовыгодные проекты.
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