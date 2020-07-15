Ситуация в сахарной отрасли остается сложной, с учетом низких цен в сопредельных государствах белорусские сахарные заводы хотят закрепиться на рынках Африки и Азии, сообщил БЕЛТА председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен.
Фото: архив БЕЛТА
"Ситуация в сахарной отрасли остается сложной. Из-за профицитного производства сахара в странах ЕАЭС, в том числе в Беларуси, на протяжении последних трех лет цены его реализации значительно упали и остаются крайне низкими. Для повышения эффективности работы организаций сахарной отрасли республики проводятся диверсификация экспортных поставок и поиск более маржинальных рынков: в январе – мае 2020 года сахар поставлялся в 28 стран (в 2019 году – в девять стран)", – рассказал Анатолий Бубен.
По его словам, главной задачей сахарной отрасли является диверсификация экспортных поставок и закрепление позиций на новых рынках сбыта, в частности в странах Азии и Африки.
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Белорусские сахарные заводы хотят закрепиться на рынках Африки и Азии
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