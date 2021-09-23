Анюховский: белорусские производители держат марку и сохраняют доверие к продукту с помощью его качества

Таким мнением поделился в эфире программы «Актуальный микрофон» на Первом национальном канале Белорусского радио член Совета Республики, генеральный директор СОАО «Коммунарка» Сергей Анюховский.
– Существует два тренда. Первый – сейчас увеличивается количество сетей дискаунтеров. То есть магазинов, где представлена самая бюджетная продукция. Но все мы понимаем, что при ее производстве используются самые дешевые ингредиенты. Белорусские производители держат марку и сохраняют доверие к продукту с помощью его качества, – объяснил руководитель фабрики.
По мнению Анюховского, новые бренды сегодня не могут «захватить» потребителей даже минимальной ценой. Не все люди сегодня готовы ориентироваться только на дешевизну продукта.
– В продукте должна быть душа: где-то через классику, а где-то с помощью новаций. Современный потребитель ждет экспериментов. Мы отвечаем таким запросам: например, у нас есть шоколад с начинкой «вишня – перец», – рассказал он и добавил, что классика никуда не ушла.
По словам гендиректора, «Аленка», «Столичный шоколад» и конфеты «Грильяж» остаются любимыми сладостями белорусов.
Руководитель также добавил, что сегодня продукция «Коммунарки» экспортируется в 25 стран.
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