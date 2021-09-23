Анюховский: белорусские производители держат марку и сохраняют доверие к продукту с помощью его качества

– объяснил руководитель фабрики.По мнению Анюховского, новые бренды сегодня не могут «захватить» потребителей даже минимальной ценой. Не все люди сегодня готовы ориентироваться только на дешевизну продукта.Руководитель также добавил, что сегодня продукция «Коммунарки» экспортируется в 25 стран.Фото: скриншот видео