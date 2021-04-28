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Белорусские продукты питания представлены на выставке Uzfood в Узбекистане

Экспозиция «Беларусь – вкус природы» представлена на международной выставке UzFood, которая открылась 28 апреля в Ташкенте. Экспозиция демонстрирует инновационные продукты семи белорусских предприятий пищевой отрасли. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе «Белинтерэкспо». 


Передовые разработки отечественных технологов представили концерн «Брестмясомолпром» и его подведомственные предприятия – Лунинецкий молочный завод и Кобринский маслодельно-сыродельный завод. Особый интерес у посетителей вызвали сыры элитной группы Raclette.

Холдинг «Бабушкина крынка» презентует новые виды сыров с натуральными наполнителями. Предприятия холдинга перерабатывают 85% молока, производимого в Могилевской области, – более 72 тысяч тонн в месяц. Объем ежемесячно выпускаемой холдингом молочной продукции − свыше 60 тысяч тонн.



Мясо говядины и субпродукты, колбасные изделия и полуфабрикаты демонстрирует на выставке Волковысский мясокомбинат; Гродненский мясокомбинат – сыровяленую колбасу, изготовленную из отборной говядины по эксклюзивным итальянским рецептурам, а также сырокопченую колбасу с черносливом.

В рамках экспозиции «Беларусь – вкус природы» также представлено оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности от компании «Брестмаш».

После торжественной церемонии открытия белорусскую экспозицию посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан Леонид Маринич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Республике Узбекистан Олган Бекар, заместитель Министра сельского хозяйства Республики Узбекистан Алишер Тураев, заместитель председателя ассоциации «Узбекозиковкатзахира» Нигмат Ахмеджанов, генеральный директор компании Iteca Exhibitions − организатора выставки  UzFood – Нигора Хасанова.


Экспозицию сопровождает насыщенная деловая программа. 27 апреля, в преддверии открытия выставки, состоялся семинар «Узбекистан – Беларусь: перспективы сотрудничества», в котором приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич, представители руководства крупной торговой сети Makro и компаний – дистрибьюторов белорусской продукции в Узбекистане. В рамках мероприятия рассмотрены перспективы развития производственной кооперации и расширения торгово-экономических связей предприятий Беларуси и Узбекистана. 

Также в рамках выставки UzFood запланирован ряд  деловых мероприятий. Будет работать «ретейл-центр» − специализированная площадка для встреч производителей продуктов питания с закупщиками и ретейлерами из Узбекистана и других стран, принимающими участие в выставке.


Организатор экспозиции «Беларусь – вкус природы» – выставочное унитарное предприятие «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты (www.belinterexpo.by).

UzFood − крупнейшая продовольственная выставка Узбекистана. В этом году в ней принимают участие более 150 компаний из 26 стран. 

Выставка продолжит работу до 30 апреля. 

Фото «Белинтерэкспо»
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