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Белорусские продукты питания будут представлены на крупной выставке в ОАЭ

Белорусский товар представят на крупнейшей ежегодной продовольственной выставке в мире Gulfood, которая пройдет 21–25 февраля в Дубае (ОАЭ), сообщает БЕЛТА.

Фото носит иллюстративный характер

Специалисты "Белинтерэкспо" рассказали, что ежегодная выставка Gulfood собирает около 100 тыс. профессионалов из 192 стран. Участие в ней может стать стимулом для начала переговоров о поставках белорусской продукции на мировые рынки. Gulfood называют главным событием года для пищевой отрасли. 

ОАЭ – третий в мире реэкспортный рынок после Гонконга и Сингапура, спрос на продукты питания здесь ежегодно увеличивается на 30%. Через Эмираты импортируется более 90% пищевой продукции в регионе Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия). 

– Рынок ОАЭ премиальный и достаточно импортоемкий по отношению к таким видам продукции, как мясо птицы и говядина, с хорошими перспективами для белорусских экспортеров, – приводит слова начальника главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексея Богданова выставочное предприятие.

Белорусскую экспозицию на Gulfood уже можно назвать традиционной: в этом году отечественный товар представят там шестой раз. Выставка доказала свою эффективность для белорусских предприятий, в 2019 году участники экспозиции заключили на ней контрактов на общую сумму свыше $ 13 млн, в 2020 году – свыше $ 3 млн. Мероприятие проводится под брендом Belarus. The Taste of Nature (Беларусь – вкус природы).

– Благодаря участию в экспозиции Belarus. The Taste of Nature в рамках выставки Gulfood в Дубае нашему предприятию удалось заключить контракты с четырьмя компаниями, сейчас ведутся поставки продукции в регион Ближнего Востока, – отметил генеральный директор ООО "Праймилк" Анатолий Белявский.

На выставке проведут и ряд сопутствующих деловых мероприятий: семинары, конференции, B2B-ивенты – все они помогут участникам в налаживании деловых контактов.

– Выставка пройдет в офлайн-формате. Организаторы обязуются соблюдать все требования и рекомендации Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) по обеспечению безопасности выставок: измерение температуры посетителей, масочный режим, ограничение количества посетителей и многие другие. Плюс ко всему организаторы выставки Gulfood выпустили специальное приложение Gulfood Connections, которое позволяет искать и назначать встречи с потенциальными бизнес-партнерами: это упрощает процесс организации переговоров, – поделился выставочный оператор.

Организатором экспозиции белорусских производителей Belarus. The Taste of Nature выступает "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке посольства Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах, Министерства сельского хозяйства и продовольствия и концерна "Белгоспищепром". 
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Фото: Виталий ГИЛЬ
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