Белорусские продукты питания будут представлены на крупной выставке в ОАЭ

Специалисты "Белинтерэкспо" рассказали, что ежегодная выставка Gulfood собирает около 100 тыс. профессионалов из 192 стран. Участие в ней может стать стимулом для начала переговоров о поставках белорусской продукции на мировые рынки. Gulfood называют главным событием года для пищевой отрасли.ОАЭ – третий в мире реэкспортный рынок после Гонконга и Сингапура, спрос на продукты питания здесь ежегодно увеличивается на 30%. Через Эмираты импортируется более 90% пищевой продукции в регионе Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия).– приводит слова начальника главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексея Богданова выставочное предприятие.Белорусскую экспозицию на Gulfood уже можно назвать традиционной: в этом году отечественный товар представят там шестой раз. Выставка доказала свою эффективность для белорусских предприятий, в 2019 году участники экспозиции заключили на ней контрактов на общую сумму свыше $ 13 млн, в 2020 году – свыше $ 3 млн. Мероприятие проводится под брендом Belarus. The Taste of Nature (Беларусь – вкус природы).– отметилНа выставке проведут и ряд сопутствующих деловых мероприятий: семинары, конференции, B2B-ивенты – все они помогут участникам в налаживании деловых контактов.– поделился выставочный оператор.Организатором экспозиции белорусских производителей Belarus. The Taste of Nature выступает "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке посольства Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах, Министерства сельского хозяйства и продовольствия и концерна "Белгоспищепром".