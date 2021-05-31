Белорусские предприятия в полтора раза увеличили закупки сельхозпродукции через БУТБ

, – сообщили в БУТБ.В пресс-службе добавили, что аграрный сектор сейчас находится в фазе восстановительного роста. Это положительно влияет на активность сельхозпредприятий на биржевой площадке. По итогам четырех месяцев количество сделок в секции сельхозпродукции увеличилось почти в 2 раза: