За январь – апрель 2021 года предприятия агропромышленного комплекса закупили на Белорусской универсальной товарной бирже сельхозпродукцию на 364,4 миллиона рублей, что в 1,5 раза больше аналогичного показателя прошлого года, сообщили в пресс-службе БУТБ.
– Самой востребованной группой товаров стали шроты масличных культур. На них пришлось более 40 процентов от всего объема закупок сельхозпродукции, или 153,4 миллиона рублей. Темп роста – 139 процентов. Второе место заняли кормовые добавки. Сумма сделок – 69 миллионов рублей. По сравнению с январем – апрелем 2020 года объем их реализации вырос почти в 2 раза в стоимостном выражении и на 64 процента в натуральном. На третьем – сырое коровье молоко, которое с 2019 года отечественные молокозаводы могут покупать на биржевой площадке. Сумма сделок с этим товаром выросла на 17 процентов, до 39,7 миллиона рублей, в то время как физические объемы прибавили 8 процентов. Повышенным спросом у белорусских сельхозорганизаций также пользовались растительные масла, мясная продукция и зерновые, – сообщили в БУТБ.
В пресс-службе добавили, что аграрный сектор сейчас находится в фазе восстановительного роста. Это положительно влияет на активность сельхозпредприятий на биржевой площадке. По итогам четырех месяцев количество сделок в секции сельхозпродукции увеличилось почти в 2 раза:
– Стимулирующий эффект оказывает и возможность приобрести сырье по более выгодным ценам, чем на внебиржевом рынке, за счет высокого уровня конкуренции между поставщиками. Например, в январе – апреле только на шроте масличных отечественные агрокомбинаты и птицефабрики сэкономили свыше 1,6 миллиона рублей.
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Белорусские предприятия в полтора раза увеличили закупки сельхозпродукции через БУТБ
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