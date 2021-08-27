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Белорусские повара оказались в тройке лучших в конкурсе "Полевая кухня" на АрМИ-2021

Белорусские повара заняли третье место в конкурсе "Полевая кухня" на АрМИ-2021. Такая информация опубликована в Telegram-канале Министерства обороны.


"В Узбекистане прошел второй этап АрМИ-2021  – конкурс "Полевая кухня". Армейские повара демонстрировали  мастерство в приготовлении обеда по произвольной рецептуре, основное блюдо  – рыба", – говорится в сообщении.

По результатам очередного этапа белорусские специалисты оказались на третьем месте. Лидерами стали повара из Узбекистана. На второй строчке разместилась команда из России.






Фото: «Ваяр»
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