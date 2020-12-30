Белорусские полярники поздравили страну с Новым годом

– говорится в послании из Антарктиды.Официальный старт 13-й Белорусской антарктической экспедиции был дан в НАН 19 октября 2020 года. На ледовый континент отправились десять участников, среди них специалисты, уже побывавшие в Антарктиде (пять человек), и новички. Члены экспедиции проведут длительные научные исследования в соответствии с госпрограммой по изучению Антарктики.26–27 декабря была проведена воздушная грузовая операция по доставке личного состава и грузов экспедиции с борта научно-исследовательского судна "Академик Трешников" на Белорусскую антарктическую станцию "Гора Вечерняя". С борта судна было выполнено восемь вертолетных рейсов, которыми на станцию доставлено 10 белорусскихспециалистов и 19 тонн экспедиционных грузов, включая научное и природоохранное оборудование, средства транспорта и связи, продукты питания, авиационное топливо, запасные части, ремонтные и расходные материалы. На станции подготовлены основные системы жизнеобеспечения, транспортные средства и связные коммуникации, заготовлен запас пресной воды. Личный состав экспедиции приступил к реализации научных программ, развертыванию систем дистанционного мониторинга природной среды Антарктики, монтажу и вводу в эксплуатацию доставленного технологического и природоохранного оборудования.Фото: НАН