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Белорусские пограничники усиливают охрану государственной границы - ГПК

По поручению Президента белорусские пограничники усиливают охрану государственной границы. Об этом информирует БЕЛТА.


- В первую очередь дополнительно усилена зеленая граница. Увеличено количество нарядов, осуществлен маневр сил и средств со второстепенных направлений на наиболее значимые, - пояснил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский. 

Он также добавил: на фоне складывающейся обстановки органами пограничной службы усилено взаимодействие с подразделениями Министерства обороны и внутренних войск Министерства внутренних дел для формирования резервов из подразделений. 

Фото из архива БЕЛТА
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