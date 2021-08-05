Белорусские пограничники усиливают охрану государственной границы - ГПК

По поручению Президента белорусские пограничники усиливают охрану государственной границы. Об этом информирует БЕЛТА.
- В первую очередь дополнительно усилена зеленая граница. Увеличено количество нарядов, осуществлен маневр сил и средств со второстепенных направлений на наиболее значимые, - пояснил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.
Он также добавил: на фоне складывающейся обстановки органами пограничной службы усилено взаимодействие с подразделениями Министерства обороны и внутренних войск Министерства внутренних дел для формирования резервов из подразделений.
Фото из архива БЕЛТА