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Белорусские пограничники и местные жители помогли афганским беженцам на границе с Польшей

Пограничники и местные жители оказали помощь беженцам из Афганистана на белорусско-польской границе. Об этом сообщили в эфире телеканала СТВ. 

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32 афганских беженца уже больше месяца ждут помощи от ЕС на польской границе. Они официально попросили убежища в Польше, но от них отгородились колючей проволокой. Белорусские пограничники и небезразличные жители не остались в стороне.

 – Местное население узнало о происходящем неподалеку из выпусков новостей. Ко мне обращались несколько раз с просьбой оказать помощь беженцам. Пограничная застава собрала резерв вещевого имущества, местные жители  – продукты питания,  – пояснил начальник пограничной заставы "Русаки" Алексей Пипченко.

22 сентября афганским беженцам передали теплую одежду и еду, собранную белорусскими пограничниками и местными жителями. 

Видео СТВ
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