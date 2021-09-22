Белорусские пограничники и местные жители помогли афганским беженцам на границе с Польшей

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32 афганских беженца уже больше месяца ждут помощи от ЕС на польской границе. Они официально попросили убежища в Польше, но от них отгородились колючей проволокой. Белорусские пограничники и небезразличные жители не остались в стороне.– пояснил начальник пограничной заставы "Русаки" Алексей Пипченко.22 сентября афганским беженцам передали теплую одежду и еду, собранную белорусскими пограничниками и местными жителями.Видео СТВ