Белорусские пограничники и местные жители помогли афганским беженцам на границе с Польшей

Пограничники и местные жители оказали помощь беженцам из Афганистана на белорусско-польской границе. Об этом сообщили в эфире телеканала СТВ.
– Местное население узнало о происходящем неподалеку из выпусков новостей. Ко мне обращались несколько раз с просьбой оказать помощь беженцам. Пограничная застава собрала резерв вещевого имущества, местные жители – продукты питания, – пояснил начальник пограничной заставы "Русаки" Алексей Пипченко.
22 сентября афганским беженцам передали теплую одежду и еду, собранную белорусскими пограничниками и местными жителями.
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