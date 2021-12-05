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  2. Белорусские пограничники будут крайне жестко реагировать на нарушение госграницы в будущем

Белорусские пограничники будут крайне жестко реагировать на нарушение госграницы в будущем

Об этом сообщил официальный представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов, комментируя инцидент с украинским вертолетом. Его слова приводятся в Telegram-канале Госпогранкомитета.


- 4 декабря около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска Новая Рудня Мозырского пограничного отряда было зафиксировано нарушение воздушной границы РБ. Военный украинский вертолет Ми-8 пересек государственную границу и залетел на территорию Беларуси. О данном инциденте украинская сторона проинформирована. При возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы белорусские пограничники будут действовать крайне жестко, - сказал Сергей Павлов.

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