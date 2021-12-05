Белорусские пограничники будут крайне жестко реагировать на нарушение госграницы в будущем

Об этом сообщил официальный представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов, комментируя инцидент с украинским вертолетом. Его слова приводятся в Telegram-канале Госпогранкомитета.
- 4 декабря около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска Новая Рудня Мозырского пограничного отряда было зафиксировано нарушение воздушной границы РБ. Военный украинский вертолет Ми-8 пересек государственную границу и залетел на территорию Беларуси. О данном инциденте украинская сторона проинформирована. При возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы белорусские пограничники будут действовать крайне жестко, - сказал Сергей Павлов.