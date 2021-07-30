Белорусские пловцы завершили выступление в квалификации по эстафете 4x100 м на Олимпиаде

На фото: во время соревнований

Наши соотечественницы в своем заплыве финишировали шестыми, преодолев необходимую дистанцию за 4 минуты 00,49 секунды. В целом же они стали двенадцатыми и, таким образом, не смогли преодолеть барьер прохождения в финал турнира.Лучший результат по итогам заплыва – у канадок (3 минуты 55,17 секунды). Для сравнения, олимпийский рекорд, установленный американками в 2012-м – 3 минуты 52,05 секунды.В аналогичной дисциплине соревновались и мужские команды. Белорусы в своем заплыве финишировали седьмыми, проплыв эстафету за 3 минуты 34,82 секунды. В восьмерку лучших команд, которые квалифицируются в финал, наши соотечественники не попадают (у них 12-е место). Лучший результат - у итальянцев (3 минуты 30,02 секунды).Напомним, что вчера белорусы не смогли пробиться в полуфинал в смешанной комбинированной эстафете 4x100 м на Олимпиаде. Никита Цмыг, Илья Шиманович, Анастасия Кулешова и Анастасия Шкурдай в своем заплыве финишировали восьмыми с результатом 3 минуты 46,35 секунды.Ранее в финале Игр Илья Шиманович и Анастасия Шкурдай пробовали свои силы в преодолении стометровки брассом и баттерфляем. Оба спортсмена финишировали восьмыми.Олимпийские игры в японской столице завершатся 8 августа.