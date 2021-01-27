По итогам первых в текущем году экспортных биржевых торгов лесопродукцией для рынка Китая на Белорусской универсальной товарной бирже продано более 11 тыс. куб. м пиломатериалов на 2,4 млн долларов, сообщает БЕЛТА.
– За счет роста цен в ходе торговой сессии белорусские экспортеры получили дополнительную выручку в размере 91 тыс. долларов, – рассказал пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.
Специальные торговые сессии по реализации пилопродукции в Китай с доставкой в контейнерах до места назначения проводятся на БУТБ с декабря прошлого года. Целью проекта является диверсификация экспорта продукции лесопромышленного комплекса Беларуси и обеспечение регулярных поставок белорусских пиломатериалов на китайский рынок.
– На специальных биржевых торгах продаются пиломатериалы с доставкой конечному потребителю на территории Китая. При этом покупатель может выбрать наиболее удобный ему базис поставки. Например, на последней торговой сессии весь выставленный на продажу объем пилопродукции был приобретен с доставкой до Циндао – крупнейшего морского порта провинции Шаньдун. Таким образом повышается привлекательность белорусских товаров для покупателей из Китая, а отечественные экспортеры получают возможность расширить географию продаж и увеличить выручку, – добавил Роман Янив.
Фото: БЕЛТА
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Белорусские пиломатериалы на 2,4 млн долларов проданы в Китай на биржевых торгах
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