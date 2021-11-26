Белорусские парламентарии примут участие в мероприятиях ПА ОДКБ 29 ноября

Парламентская делегация Беларуси под руководством председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко 29 ноября примет участие в совместном заседании совета и 14-м пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в режиме видео-конференц-связи, пишет БЕЛТА.
Как уточнили в пресс-службе Палаты представителей, Владимир Андрейченко выступит по вопросу "О стандартах демократических выборов в государствах – членах ОДКБ и их защите от иностранного вмешательства".
Кроме того, в ходе предстоящего совместного заседания совета и четырнадцатого пленарного заседания ПА ОДКБ будут рассмотрены вопросы о реализации приоритетов председательства Таджикистана в ОДКБ в текущем году, о приоритетах Армении на период председательства в ОДКБ, об итогах сентябрьской (2021 года) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, обстановке в зоне ответственности Организации и мерах по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности.
Также планируется рассмотреть некоторые проекты модельных законов и рекомендаций, внесение изменений в Программу деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств – членов ОДКБ на 2021–2025 годы.
Фото: БЕЛТА