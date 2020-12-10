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Белорусские онкологи подготовили для коллег практическое пособие по ранней диагностике опухолей

Белорусские медики подготовили для коллег – врачей общей практики, оториноларингологов, стоматологов – практическое пособие по ранней диагностике опухолей, сообщает РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова.


Своевременная диагностика злокачественных образований – одно из самых важных и в то же время трудных звеньев в процессе противораковой борьбы. 

Раннее выявление и диагностика предраковых процессов и злокачественных опухолей головы и шеи, в принципе, решает проблему практической онкологии. Современные методы лечения (хирургическое, лучевое и комплексное) позволяют обеспечить стойкое клиническое излечение у подавляющего большинства больных раком в I стадии и многим из находящихся в II стадии заболевания.

Практика показывает, что врачи общелечебной сети еще недостаточно знакомы с признаками ранних стадий злокачественных новообразований головы и шеи. В их повседневной работе онкологическая настороженность не проявляется в необходимой степени, а иногда и не принимаются к сведению широко пропагандируемые рекомендации специалистов-онкологов.

Для улучшения ранней диагностики опухолей усилия следует направить на повышение профессионализма врачей, к которым могут обращаться пациенты с заболеваниями органов головы и шеи.

Пособие, ссылка на которое размещена на сайте центра, составлено группой специалистов-онкологов для практикующих врачей. В нем кратко изложены общепринятые современные методики обследования пациентов при подозрении на злокачественную опухоль головы и шеи. Рекомендации рассчитаны на обнаружение более ранних стадий рака и предраковых заболеваний, так как только своевременно проведенные лечебные мероприятия увеличивают шансы выздоровления или предупреждения развития опасной болезни.  
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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