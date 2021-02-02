Белорусские онкологи готовы к наплыву пациентов в послеэпидемический период

Медики прогнозируют рост обращений пациентов с онкологическими проблемами после улучшения в Беларуси эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
– В 2020 году по сравнению с прошлыми годами в Беларуси уменьшилось количество случаев выявления злокачественных новообразований, и связано это с пандемией COVID-инфекции, – сообщил заместитель директора по научной работе Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова Сергей Красный журналистам на пресс-конференции в Национальном пресс-центре во вторник. – Люди обращались меньше, особенно если их ничего не беспокоило. Кроме того, притормозились программы скрининга злокачественных новообразований. Мы надеемся, что в межэпидемический период эти программы резко активизируются. Это произойдет, скорее всего, в конце весны. Летом будут дообследованы те, кто не смог обследоваться во время пандемии. Онкологическая служба в весенне-летний и, может быть, осенний период будет работать с двойным напряжением. Тем не менее мы к этому готовы.
Специалист напомнил, что в Беларуси ежегодно отмечается постепенный рост заболеваемости злокачественными новообразованиями. Например, в 2019 году было выявлено впервые 54 тысячи злокачественных опухолей. В последние годы каждый год эта цифра увеличивалась на 1000.
– Но 2020 год резко выбивается из этого ряда, – отметил Сергей Красный. – По данным Белорусского канцер-регистра, в стране было выявлено на 13 тысяч случаев злокачественных новообразований меньше – всего около 41 тысячи. Конечно, эта цифра будет уточнена, скорее всего, в сторону роста. Резкое снижение не обусловлено какими-то успехами медицины.
Представитель РНПЦ обратил внимание на то, что выявляемость рака на первой и второй стадиях составляет около 60% от общего количества зафиксированных случаев. В 2019 году данный показатель был равен 61%, в 2020 году – 58%.
– Отчасти разница связана с торможением скрининга, потому что нулевая и первая стадии выявляются именно в ходе этих программ, – заметил Сергей Красный. – Что касается лечения злокачественных новообразований, то в 2020 году вообще никаких проблем не было. Все стационары имели свободные места, учитывая уменьшение численности поступающих пациентов. Это отчасти неплохо: с учетом эпидемической ситуации у нас появилась возможность рассредоточить пациентов и изолировать инфицированных, если они появлялись.
Фото: pixabay.com
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Белорусские онкологи готовы к наплыву пациентов в послеэпидемический период
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