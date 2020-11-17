Белорусские олимпийские чемпионы получили награды НОК

Почетные знаки "За заслуги в развитии олимпийского движения в Республике Беларусь" получили велогонщик Владимир Каминский и гандболист Андрей Барбашинский. Метательница диска Эллина Зверева удостоена почетной грамоты НОК Беларуси. Награды были вручены во вторник, 17 ноября, первым вице-президентом Национального олимпийского комитета Виктором Лукашенко перед началом совещания, посвященного подготовке к Олимпийским играм.Владимир Каминский одержал победу на Олимпиаде 1976 года в Монреале, Андрей Барбашинский получил олимпийское золото в Барселоне в 1992 году, а Эллина Зверева стала чемпионкой на Олимпийских играх – 2000 в Сиднее.