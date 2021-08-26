Белорусские мотострелки завоевали бронзу в конкурсе "Суворовский натиск" на АрМИ-2021

Белорусские мотострелки вошли в тройку лидеров во втором этапе конкурса "Суворовский натиск" на АрМИ-2021. Они завоевали бронзу. Такая информация опубликована в Telegram-канале Министерства обороны.
Этап "Индивидуальная гонка" прошел на полигоне учебного центра сухопутных войск армии Китая в Корле. Как уточняется в сообщении, в этот раз состязались вторые экипажи команд-участниц.
"По результатам заезда белорусский экипаж БМП гвардии лейтенанта Александра Кулеса занял третье место", – говорится в телеграм-канале ведомства.
На первом месте по итогам соревнования оказался Китай, а на втором – Россия.
Фото: "Ваяр"