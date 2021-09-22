Белорусские миротворцы отправятся в Ливан

Белорусские военнослужащие, которые в сентябре отправятся в Ливан для плановой замены врачей в составе военного госпиталя миссии, прошли инструктаж под руководством начальника Департамента международного военного сотрудничества – помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале оборонного ведомства нашей страны.
«Белорусские военнослужащие принимают участие в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности в составе Временных сил ООН в Ливане с 2010 года», – напомнили в пресс-службе Министерства обороны.
На сегодня уже более 50 белорусских военнослужащих получили практический опыт выполнения миротворческих задач, тем самым повысив международный престиж Беларуси.
Фото: Министерство обороны Беларуси