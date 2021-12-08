Белорусские медики рассказали об обращениях беженцев

Фельдшер Федор Орешко в разговоре с корреспондентом sb.by рассказал, с какими симптомами обращаются беженцы к медикам в ТЛЦ.
– Сейчас в логистическом центре в основном проживают молодые люди, стариков намного меньше. Жалобы на здоровье у беженцев стандартные: обращаются с насморком, больными зубами, горлом, мозолями. Обращений, к слову, стало меньше, чем раньше. Сегодня медицинская помощь потребовалась 20 беженцам, из них 7 детей. У кого-то температура, у кого-то режутся зубы, у некоторых проблемы с желудком в основном из-за того, что родители не могут подобрать своим детям правильное питание. Также беженцы стали охотнее соглашаться на госпитализацию. Им объяснили, что о состоянии своих родственников они смогут узнать от наших коллег, поэтому коммуницировать стало проще, – отметил Федор Орешко.
Фельдшер также рассказал, что сейчас в медпункте наблюдается беременная женщина – ей оказывают всю необходимую помощь и в случае необходимости готовы принять роды.