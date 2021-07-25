Белорусские лучницы заняли 4-е место в командных соревнованиях на Олимпиаде

Карина Деминская, Карина Козловская и Анна Марусова остановились в шаге от наград в командном турнире Олимпийских игр в Токио. На ранних этапах соревнований наши лучницы победили китаянок и японок, а во встрече за выход в финал уступили сильной команде Южной Кореи. Соперницами белорусок в поединке за третье место стали немки, проигравшие в полуфинале россиянкам.







Первые два сета остались за немецкими лучницами. В упорной борьбе прошел третий сет: он завершился вничью – 55:55, но все же принес Мишель Кроппен, Карлин Шварц и Лизе Унрах победу во встрече с общим счетом 5:1 и бронзовые награды Игр в Токио.





Напомним, белорусские лучницы теперь продолжат выступление на Играх в Токио в индивидуальных соревнованиях. Анна Марусова в 1/32 турнира стартует 27 июля, Карина Деминская и Карина Козловская – 29 июля.



















