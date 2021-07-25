Белорусские лучницы поспорят за бронзу Олимпийских игр

Карина Деминская, Карина Козловская и Анна Марусова прямо сейчас – в шаге от наград Олимпийских игр в Токио. В 1/8 финала командных соревнований наши лучницы победили китаянок, а в четвертьфинале взяли верх над японками.







В полуфинальной встрече соперницами наших спортсменок стали одни из главных фаворитов олимпийского турнира – лучницы из Южной Кореи. Белоруски уступили им с результатом 1:5.

С кем белоруски поспорят за бронзу, а кореянки – за золото, станет известно после окончания поединка между командами Олимпийского комитета России и Германии.

Матч за третье место начнется в 10.15 по белорусскому времени.











