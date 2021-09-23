Белорусские художники нарисовали портреты абонентов мобильной связи

За изображение главного поглотителя трафика взялся Вадик Тищенко. Его герой мужчина-фотограф 53–57 лет. Живет в крупном районном центре. Увлечен своим делом, поэтому активно грузит фото на стоки, в соцсети и тематические паблики.– описывает художник.Портрет самого молчаливого абонента нарисовала Александра Страшко. Ее героиня женщина-интроверт, которая оберегает свое личное пространство и исключает любое живое общение по мобильному телефону. Бытовые и рабочие вопросы старается решать онлайн.– делится автор.Самого разговорчивого абонента изобразил Сергей Савич. Его герой молодой мужчина, живет в Минске. Онлайн-общению предпочитает живые встречи, не разделяет восторга от современных технологий. Между «написать в мессенджере» и «позвонить» выберет второе. В среднем в месяц наговаривает по мобильному более 280 часов!Женский образ самого продвинутого пользователя достался Леониду Нестеруку. Его героиня женщина 35-37 лет из областного центра. Уверена, что жить надо активно и интересно. Регулярно общается в мессенджерах, там же решает рабочие вопросы с коллегами. В среднем использует 6 ГБ трафика в месяц. Каждое утро начинает с Instagram. Любит интернет-шопинг.– объясняет автор.А вот за воплощение мужского образа самого продвинутого пользователя взялся Павел Омелюсик. Его герой мужчина около 40 лет. Живет в Минске. Уверен, что надо идти в ногу со временем и наслаждаться преимуществами мира технологий. Берет от онлайна все: оплата счетов, покупки, заказ еды, бесконтактная оплата на кассе смартфоном, контроль за балансом мобильного телефона.– описывает художник.Самого преданного абонента, не меняющего оператора более 15 лет, нарисовал Всеволод Швайба.– так описывает портрет художник.