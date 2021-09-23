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Белорусские художники нарисовали портреты абонентов мобильной связи

Как выглядят самый молчаливый, самый разговорчивый, самый преданный, самый продвинутый абонент, а еще главный поглотитель трафика? Один из мобильных операторов изучил привычки своих абонентов и с помощью белорусских художников и иллюстраторов нарисовал шесть портретов. В проекте приняли участие Леонид Нестерук, Павел Омелюсик, Сергей Савич, Александра Страшко, Вадик Тищенко и Всеволод Швайба. Каждый мастер работал в своей авторской технике.

За изображение главного поглотителя трафика взялся Вадик Тищенко. Его герой мужчина-фотограф 53–57 лет. Живет в крупном районном центре. Увлечен своим делом, поэтому активно грузит фото на стоки, в соцсети и тематические паблики. 

– Это иллюстрация в стиле наивного искусства, ар-брют с элементами шуточного кубизма. Герой прилагает усилия, чтобы жить красиво. Среди панелей, серости он как будто освещает окружающее пространство, – описывает художник. 



Портрет самого молчаливого абонента нарисовала Александра Страшко. Ее героиня женщина-интроверт, которая оберегает свое личное пространство и исключает любое живое общение по мобильному телефону. Бытовые и рабочие вопросы старается решать онлайн. 

– На картине девушка, которая ведет затворнический образ жизни, мало общается не только онлайн, но и офлайн. Она улыбается, но никто не может сказать точно, что скрывает эта загадочная улыбка. Рисуя картину, я вдохновлялась фовизмом, – делится автор.



Самого разговорчивого абонента изобразил Сергей Савич. Его герой молодой мужчина, живет в Минске. Онлайн-общению предпочитает живые встречи, не разделяет восторга от современных технологий. Между «написать в мессенджере» и «позвонить» выберет второе. В среднем в месяц наговаривает по мобильному более 280 часов! 



Женский образ самого продвинутого пользователя достался Леониду Нестеруку. Его героиня женщина 35-37 лет из областного центра. Уверена, что жить надо активно и интересно. Регулярно общается в мессенджерах, там же решает рабочие вопросы с коллегами. В среднем использует 6 ГБ трафика в месяц. Каждое утро начинает с Instagram. Любит интернет-шопинг.

– Я зацепился за фразу «каждое утро начинает с Instagram». Отсюда и «плитка» с характерными искажениями, которые получаются, если разбить одно изображение на несколько постов, – объясняет автор. 



А вот за воплощение мужского образа самого продвинутого пользователя взялся Павел Омелюсик. Его герой мужчина около 40 лет. Живет в Минске. Уверен, что надо идти в ногу со временем и наслаждаться преимуществами мира технологий. Берет от онлайна все: оплата счетов, покупки, заказ еды, бесконтактная оплата на кассе смартфоном, контроль за балансом мобильного телефона. 

– Вначале мне показалось, что образ очень похож на меня. Но в итоге получилось много отличий, особенно визуальных. В принципе, это автопортрет, только в другом измерении. Сам образ я сделал в виде наброска. Как будто я еду в метро, иду по улице или сижу в кафе и вижу этого человека, – описывает художник.



Самого преданного абонента, не меняющего оператора более 15 лет, нарисовал Всеволод Швайба. 

– Он достаточно уверен в себе, знает цель, к которой идет, но мы не можем его сразу «раскусить». Поэтому половина лица осталась где-то в глубине пространства, вторая половина выявлена освещением справа. Герой изображен впаянными в лицо каллиграфическими линиями – это символ хаоса нашего мира, но в то же время в этом хаосе есть гармония, она вплетается в серьезное лицо, – так описывает портрет художник. 

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