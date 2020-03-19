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  2. Белорусские и российские граждане смогут выезжать из Польши на автобусах, которые предоставило посольство Беларуси

Белорусские и российские граждане смогут выезжать из Польши на автобусах, которые предоставило посольство Беларуси

Об этом корреспонденту sb.by сообщил посол Беларуси в Польше Владимир Чушев:

— Мы активно занимаемся этим вопросом в тесном в взаимодействии с посольством России в Варшаве, как на уровне послов, так и по линии консульских отделов. Уже сейчас имеется возможность перевозить 150 человек из Варшавы в Брест и Гродно, еще 50 человек из Бяла-Подляски в Брест. Всего сейчас задействовано четыре автобуса. Таким образом, ежедневно из Польши в Беларусь мы можем отправлять 200 человек. 

Посол также  отметил, что польское и белорусское пограничные ведомства работают в тесном контакте. Именно они определяют технические параметры прохождения границы:

— Нерешенных вопросов на сегодня нет.  Кроме того, между посольством Беларуси в Польше и Минтрансом имеется договоренность при необходимости предоставить автобусы, чтобы граждане России могли  проследовать в свою страну. 

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