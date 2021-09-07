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Белорусские гребцы завоевали шесть медалей на молодежном ЧМ в Португалии

Три золотые, одну серебряную и две бронзовые награды завоевали белорусские атлеты на молодежном и юниорском чемпионатах мира, который завершился в Монтемор-о-Вельо (Португалия). Об этом сообщили в пресс-службе НОК. 

Фото организаторов

Первое место заняли Вероника Леонюк и Мария Коваленко (U-23). Они стали лучшими в байдарке-двойке на 200 м. Спортсменки также завоевали бронзу на дистанции 500 м. 

Чемпионами мира (U23) в гребле на байдарке на дистанции 500 м стали Роман Захаренко и Владислав Кравец.
Владислав Кравец также стал третьим в финале на дистанции 1000 м.

Третью золотую медаль в копилку команды в смешанной байдарке-двойке (микст) на дистанции 500 м добавили Алина Невмержицкая и Роман Захаренко.

Единственная медаль у юниоров –на дистанции 500 м в каноэ-двойке. Александр Зубока и Илья Бурканов заняли второе место.

Очередным крупным стартом белорусских байдарочников станет чемпионат мира среди взрослых, который с 16 по 19 сентября примет Копенгаген.
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