На летней Олимпиаде в Токио продолжаются соревнования по академической гребле. Нашу страну представляют Дмитрий Фурман и Сергей Володько.
Фото:Telegram-канал НОК Беларуси
Они заняли пятое место в полуфинальном заезде М2 на олимпийской площадке Sea Forest Waterway и станут участниками финального заплыва В. По его итогам будут определены двойки, занявшие 7-12 места.
Опубликовано:
1969
Белорусские гребцы Дмитрий Фурман и Сергей Володько вышли в финал B на Олимпийских играх
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