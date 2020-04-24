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Белорусские гандболисты смогут сыграть на ЧМ-2021

Команда Юрия Шевцова за выход на ЧМ-2021 должна была поспорить с победителем пары Польша — Литва, передает БЕЛТА.

Гандболисты мужской сборной Беларуси получили право выступить в финальной стадии чемпионата мира 2021 года, потому что ЕГФ решила отменить проведение матчей плей-офф к мировому первенству в связи с пандемией коронавируса.

Команда Юрия Шевцова за выход на ЧМ-2021 должна была поспорить с победителем пары Польша — Литва. Кроме белорусов путевки в финальную часть планетарного форума получили команды Германии, Венгрии, Австрии, Швеции, Франции, Чехии, Словении, Португалии, Чехии и Исландии. Ранее право сыграть в финале ЧМ от Европы завоевали гандболисты Дании, Норвегии, Испании и Хорватии. 37-й по счету мужской чемпионат мира по гандболу пройдет на аренах Египта в январе 2021 года с участием 32 команд.

Также на заседании ЕГФ было решено не проводить оставшиеся матчи квалификации женского чемпионата Европы 2020 года. Таким образом, на основании нынешнего рейтинга пропуска в финальную часть получили сборные Польши, Чехии, Франции, Швеции, Нидерландов, Румынии, России, Венгрии, Германии, Черногории, Испании, Словении, Сербии и Хорватии, а также гандболистки Дании и Норвегии, которые в декабре станут хозяйками финальной стадии континентального первенства. Белорусская команда в финал ЧЕ-2020 не пробилась.

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