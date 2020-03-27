Девятнадцать белорусских специалистов прошли обучение по программе УЕФА и получили тренерские лицензии, сообщается на официальном сайте АБФФ.
Среди тех, кто получил дипломы из рук председателя АБФФ Владимира Базанова, немало известных в прошлом футболистов. В частности, это Дмитрий Мозолевский, Виталий Родионов, Александр Павлов и Геннадий Близнюк.
Обращает на себя внимание и тот факт, что среди получивших лицензии, есть женщина, это Клавдия Софьина.
Фото: АБФФ
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Белорусские футбольные специалисты получили тренерские лицензии УЕФА
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