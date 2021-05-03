Белорусские экологи предлагают разработать общие требования к контейнерам для фармацевтических отходов

Следующим шагом после установки в медучреждениях контейнеров для сбора просроченных лекарств целесообразно разработать общие требования к таким емкостям, считают в учреждении «Центр экологических решений».
– Разработать общие требования к контейнерам для фармацевтических отходов необходимо как с точки зрения их безопасности для здоровья и окружающей среды, так и с точки зрения формирования привычки в обществе, – цитирует слова директора Центра экологических решений Евгения Лобанова сайт учреждения. – В идеале такие контейнеры должны выглядеть одинаково, быть хорошо заметны и узнаваемы в городе.
Как сообщалось ранее, решение Минского городского Совета депутатов «Об обращении с отходами просроченных лекарственных средств» было принято 18 сентября 2020 года. Минскому горисполкому и его структурным подразделениям было поручено определить организацию, ответственную за сбор, удаление и обезвреживание отходов просроченных лекарственных средств на территории столицы, разработать и утвердить единое решение контейнера для сбора просроченных лекарственных средств, определить места установки этих емкостей в аптеках, больницах, поликлиниках, амбулаториях и других организациях, оказывающих населению медицинские услуги. Весной пункты сбора стали появляться в городе, и к настоящему моменту, по данным Центра экологических решений, в Минске уже по 20 адресам можно избавиться от ненужных и просроченных лекарств.
По данным экологов, в Минске в настоящее время можно встретить разные контейнеры для лекарств – как эмалированные цилиндрические емкости белого цвета с инструкцией-памяткой на внешней стороне, так и небольшие пластиковые емкости желтого цвета. А самый первый контейнер был установлен в минской городской клинической поликлинике № 40. Туда можно было выбрасывать блистеры с таблетками, отдельные таблетки, а также ампулы, не принимали жидкие лекарства в стеклянных баночках и мази. Более современные контейнеры полностью соответствуют европейским стандартам – в них есть двойная защита от протекания и специальный запорный механизм для защиты от несанкционированного вскрытия.
В Центре экологических решений рекомендуют выбрасывать лекарства, предварительно освободив их от бумажных и картонных упаковок. Помещать в контейнер следует потенциально опасные лекарственные средства – антибиотики, болеутоляющие, гормональные и т. д. Настойки, физрастворы, микстуры в стеклянных бутылочках в основном безопасны для окружающей среды. Специалисты предупреждают о недопустимости помещения в контейнер старых градусников. И, конечно же, в контейнере для лекарств не место шприцам, бинтам, медицинским маскам, органическим и бытовым отходам.
Фото: pixabay.com
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Белорусские экологи предлагают разработать общие требования к контейнерам для фармацевтических отходов
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