Белорусские экипажи заняли вторые места в 3 номинациях конкурса "Авиадартс" на АрМИ-2021

В Рязани на полигоне Дубровичи состоялся завершающий этап состязания "Авиадартс" на АрМИ-2021. Такая информация опубликована в Telegram-канале Министерства обороны.
Сборная команда Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил нашей страны приняла участие в трех номинациях: "Штурмовая авиация", "Армейская авиация на боевых вертолетах" и "Армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах".
По результатам конкурса экипажи из Беларуси завоевали серебро во всех трех позициях.
Фото: "Ваяр"