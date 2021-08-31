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  2. Белорусские экипажи заняли вторые места в 3 номинациях конкурса "Авиадартс" на АрМИ-2021

Белорусские экипажи заняли вторые места в 3 номинациях конкурса "Авиадартс" на АрМИ-2021

В Рязани на полигоне Дубровичи состоялся завершающий этап состязания "Авиадартс" на АрМИ-2021. Такая информация опубликована в Telegram-канале Министерства обороны.


Сборная команда Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил нашей страны приняла участие в трех номинациях: "Штурмовая авиация", "Армейская авиация на боевых вертолетах" и "Армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах".

По результатам конкурса экипажи из Беларуси завоевали серебро во всех трех позициях.






Фото: "Ваяр"
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