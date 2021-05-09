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Белорусские дипломаты в Украине по случаю Дня Победы возложили цветы в Мемориальном комплекcе

По случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, аппарат военного атташе и дипломаты белорусского посольства провели торжественную церемонию возложения корзин с цветами к памятным тумбам городу-герою Минску и Брестской крепости-герою. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Киеве. 
 

Мероприятие прошло на территории Мемориального комплекcа «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне». 
 
«Цветы были возложены на Аллее городов-героев, представляющей собой гранитные тумбы с бронзовыми надписями названий городов и крепости-героя Бреста, в мраморных нишах которых представителями этих городов 9 мая 1981 года были заложены капсулы со священной землей с мест боев», – рассказали в посольстве Республики Беларусь в Украине. 

Фото посольства Беларуси в Украине
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