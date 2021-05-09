Белорусские дипломаты в Ташкенте почтили память павших в годы Великой Отечественной войны в день 76-летия Великой Победы

Живые цветы были возложены к Вечному огню, а также к установленным на мемориале стелам «Город-герой Минск» и «Брестская крепость-герой», рассказали в посольстве Беларуси.Во второй половине дня представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Узбекистан, возложили цветы к монументу «Скорбящей Матери» на площади Памяти и Почестей в узбекской столице.По информации белорусской дипмиссии, Волгоградское мемориальное кладбище «Братские могилы» образовано в годы Великой Отечественной войны. На его месте в 1941–1945 годах был фронтовойгоспиталь для раненых солдат и офицеров. На кладбище похоронено более 1200 фронтовиков.Мемориальный комплекс является традиционным местом проведения торжественных мероприятий в столице Республики Узбекистан по случаю Дня Победы (официальное название праздника в стране пребывания – «День Памяти и почестей»).Фото посольства Беларуси в Узбекистане