Белорусские дипломаты в Ташкенте почтили память павших в годы Великой Отечественной войны в день 76-летия Великой Победы

9 мая Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан Леонид Маринич и сотрудники белорусского посольства возложили цветы на Мемориальном комплексе «Братские могилы» в городе Ташкенте. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Узбекистане.
Живые цветы были возложены к Вечному огню, а также к установленным на мемориале стелам «Город-герой Минск» и «Брестская крепость-герой», рассказали в посольстве Беларуси.
Во второй половине дня представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Узбекистан, возложили цветы к монументу «Скорбящей Матери» на площади Памяти и Почестей в узбекской столице.
По информации белорусской дипмиссии, Волгоградское мемориальное кладбище «Братские могилы» образовано в годы Великой Отечественной войны. На его месте в 1941–1945 годах был фронтовой
госпиталь для раненых солдат и офицеров. На кладбище похоронено более 1200 фронтовиков.
Мемориальный комплекс является традиционным местом проведения торжественных мероприятий в столице Республики Узбекистан по случаю Дня Победы (официальное название праздника в стране пребывания – «День Памяти и почестей»).
Фото посольства Беларуси в Узбекистане
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