Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Румынии Андрей Гринкевич и дипломатический состав белорусского посольства приняли участие в церемонии торжественного возложения венков, приуроченной к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Бухаресте.
Церемония состоялась сегодня на советском воинском мемориальном захоронении в парке Херэстрэу, где установлен памятник советским солдатам, освобождавшим Румынию.
В мероприятии также приняли участие представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Румынии, министерства обороны страны, общественных объединений и ветеранских организаций.
Фото посольства Беларуси в Румынии
Опубликовано:
467
Белорусские дипломаты в Румынии приняли участие в торжественной церемонии по случаю 76-й годовщины Победы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter