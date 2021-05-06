Белорусские дипломаты в Румынии приняли участие в торжественной церемонии по случаю 76-й годовщины Победы

Церемония состоялась сегодня на советском воинском мемориальном захоронении в парке Херэстрэу, где установлен памятник советским солдатам, освобождавшим Румынию.В мероприятии также приняли участие представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Румынии, министерства обороны страны, общественных объединений и ветеранских организаций.Фото посольства Беларуси в Румынии