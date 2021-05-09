Белорусские дипломаты в Эстонии приняли участие в торжественной церемонии возложения венков к Бронзовому солдату

«Мероприятие прошло на военном кладбище города Таллина по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне. В церемонии возложения также участвовали посол России, представители ветеранских организаций и общественности, жители эстонской столицы», – рассказали в посольстве Беларуси в Эстонии.Затем Вячеслав Качанов дал интервью Эстонской государственной телерадиокомпании.Фото посольства Беларуси в Эстонии