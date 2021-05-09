9 мая Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Эстонской Республике Вячеслав Качанов и сотрудники белорусского загранучреждения приняли участие в торжественной церемонии возложения венков к монументу Павшим во Второй мировой войне (Бронзовому солдату). Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии.
«Мероприятие прошло на военном кладбище города Таллина по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне. В церемонии возложения также участвовали посол России, представители ветеранских организаций и общественности, жители эстонской столицы», – рассказали в посольстве Беларуси в Эстонии.
Затем Вячеслав Качанов дал интервью Эстонской государственной телерадиокомпании.
Фото посольства Беларуси в Эстонии
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Белорусские дипломаты в Эстонии приняли участие в торжественной церемонии возложения венков к Бронзовому солдату
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