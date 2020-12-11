Сотрудники посольства Беларуси возложили цветы в честь открытия восстановленного памятника советским воинам в селе Паланка Штефан-Водского района Молдовы. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Кишиневе.
«В мероприятии приняли участие министр обороны Молдовы Виктор Гайчук, представители дипломатического корпуса, местной администрации, поисковых отрядов, а также жители села Паланка», – рассказали в белорусском посольстве.
Там также отметили, что всего в 2020 году при финансовой поддержке посольства Российской Федерации и местных администраций на территории Молдовы было отреставрировано и открыто 12 монументов, посвященных советским воинам.
Фото посольства Беларуси в Молдове
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Белорусские дипломаты приняли участие в церемонии открытия восстановленного памятника советским воинам в Молдове
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