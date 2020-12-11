Белорусские дипломаты приняли участие в церемонии открытия восстановленного памятника советским воинам в Молдове

– рассказали в белорусском посольстве.Там также отметили, что всего в 2020 году при финансовой поддержке посольства Российской Федерации и местных администраций на территории Молдовы было отреставрировано и открыто 12 монументов, посвященных советским воинам.Фото посольства Беларуси в Молдове