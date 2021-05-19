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Белорусские дипломаты почтили память узников нацистских концентрационных лагерей в Австрии

Дипломаты посольства Беларуси в Австрии почтили память узников нацистских лагерей «Маутхаузен». Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Вене.

Концентрационный лагерь «Маутхаузен» был создан вскоре после аншлюса Австрии фашистской Германией летом 1938 года. В последующем «Маутхаузен» превратился в систему лагерей смерти, в которую наряду с основным лагерем входили около 50 филиалов (внешних лагерей).

Узников использовали на работах в каменоломнях, строительстве подземных цехов нацистских военных заводов для защиты производства от воздушных налетов. Всего за годы существования Маутхаузена через него прошли, по различным данным, до 335 тысяч человек, среди которых были австрийские и немецкие антифашисты, лица, объявленные нацистами «неполноценными», гражданские лица, депортированные из оккупированных «рейхом» стран, военнопленные. Более 120 тысяч человек были казнены, умерли от непосильного труда, пыток, голода и болезней. Концентрационный лагерь Маутхаузен был освобожден 5 мая 1945 года американскими войсками. Весной 1949 года был открыт мемориальный комплекс «Маутхаузен».

Белорусские дипломаты на кладбище «Санкт-Мартин» в Линце возложили венок к могиле Героя Советского Союза Льва Маневича.

Лев Маневич (20.08.1898 – 11.05.1945) – военный разведчик, полковник, уроженец города Чаусы Могилевской области. С 1943 года Маневич содержался в концлагере «Маутхаузен» и его филиалах в Мельке и Эбензее. В концлагере «Эбензее» он стал одним из руководителей подполья. Лев Маневич скончался через несколько дней после освобождения лагеря американскими войсками 6 мая 1945 года.

Венок от посольства Беларуси возложен и к памятнику жертвам нацистов в мемориальном комплексе на месте концлагеря «Эбензее».

Белорусские дипломаты также почтили память узников концентрационного лагеря «Гузен».

Затем посол Беларуси в Австрии Андрей Дапкюнас и дипломаты посольства приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 76-летия освобождения концентрационного лагеря «Маутхаузен». Венки были возложены к мемориальной доске в память о гражданах Беларуси – жертвах нацизма, к обелиску узникам из стран бывшего СССР, к центральному памятнику жертвам Маутхаузена, к памятнику генералу Д.М. Карбышеву, к памятникам и мемориальным доскам в память о жертвах концлагеря из Азербайджана, Армении, Казахстана, Польши и Украины.

В мероприятии в Маутхаузене участвовали представители государственного руководства Австрии, главы и сотрудники аккредитованных в Вене дипломатических представительств, многочисленные представители австрийских и зарубежных общественных организаций.

Сотрудники белорусской дипмиссии почтили память советских военнопленных, уничтоженных в феврале 1945 года после попытки побега из концентрационного лагеря «Маутхаузен». Ночью 3 февраля 1945 года более 400 советских военных совершили массовый побег из Маутхаузена. Это восстание узников стало крупнейших за всю историю существования нацистских лагерей. Для погони за беглецами была организована операция, получившая циничное название «Мюльфиртельская охота на зайцев». Войска СС с привлечением местного населения выследили и уничтожили большинство бежавших. Не удалось обнаружить девятерых беглецов, которых, несмотря на смертельную опасность, укрывали до конца войны местные жители.


Фото посольства Беларуси в Австрии

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