Белорусские депутаты ратифицировали соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз

Стоимость шенгенской визы для белорусов снизится до 35 евро, а решение о ее выдаче будет приниматься в срок до 10 дней. В случае дополнительной проверки срок может увеличиться до 30 дней. Многие категории граждан в зависимости от цели поездки смогут обращаться за визой без уплаты сбора и получать многократные визы с более длительным сроком действия в упрощенном порядке. Белорусская виза для граждан ЕС также подешевеет до 35 евро. Кроме того, будет увеличен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличится с 90 дней в году до 180.Соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, Беларусь и Европейский союз подписали 8 января в Брюсселе. Стороны уверены, что это будет способствовать облегчению поездок граждан, развитию международных, в том числе туристических, контактов, а также укреплению атмосферы доверия и взаимопонимания между народами.