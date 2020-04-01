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Белорусские депутаты на открытии сессии 2 апреля рассмотрят ратификацию визового соглашения с Евросоюзом

Весенняя сессия белорусского Парламента открывается завтра, 2 апреля. Депутаты Палаты представителей рассмотрят ратификацию соглашений об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, пишет БЕЛТА.

Фото: архив БЕЛТА

Всего в повестку дня заседания Палаты представителей включено восемь вопросов. В первом чтении планируется рассмотреть поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, а также проект закона "Об изменении кодексов", который затрагивает вопросы обжалования в суде мер взыскания.

Во втором чтении будут представлены поправки в закон о Белорусском обществе Красного Креста. Помимо визовых соглашений с Европейским союзом законодатели намерены рассмотреть ратификации договора с Молдовой о социальном обеспечении, с Таджикистаном — о стратегическом партнерстве. Кроме того, в повестке также ратификация протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Речь идет о формировании общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.

Завтра откроется весенняя сессия и в Совете Республики.
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