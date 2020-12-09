Белорусские депутаты будут наблюдателями на парламентских выборах в Казахстане

Кроме того, депутат отметила, что Беларусь и Казахстан связывают особые отношения, которые исторически обусловлены взаимопониманием, дружбой, доверием, стратегическим партнерством наших стран, близостью народов, исходя из тех исторических истоков, которые связывали нас. По ее мнению, хорошие личные отношения между лидерами наших государств тоже сыграли свою немаловажную роль в развитии двусторонних отношений, базирующихся на взаимном уважении и дружбе.