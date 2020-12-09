Парламент Республики Беларусь проводит активную политику в области взаимодействия с парламентами других государств. В том числе и с Казахстаном. Поэтому в январе планируется участие наших депутатов в парламентских выборах в Казахстане. Об этом во время круглого стола «Казахстан в современном мире. Фактор лидерства Назарбаева» сообщила председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Рабочей группы по сотрудничеству с Парламентом Казахстана Светлана Любецкая:
– Взаимодействие с Парламентом Республики Казахстан – одно из важных направлений. В нашем Парламенте создана Рабочая группа по сотрудничеству с Парламентом Казахстана. Более того, планируется участие представителей нашего Парламента в наблюдении за выборами в Республике Казахстан. И то, что нам предстоит посетить Казахстан в 2021 году в качестве наблюдателей на парламентских выборах, – это еще один знак внимания и поддержки в плане развития государственности наших стран.
Кроме того, депутат отметила, что Беларусь и Казахстан связывают особые отношения, которые исторически обусловлены взаимопониманием, дружбой, доверием, стратегическим партнерством наших стран, близостью народов, исходя из тех исторических истоков, которые связывали нас. По ее мнению, хорошие личные отношения между лидерами наших государств тоже сыграли свою немаловажную роль в развитии двусторонних отношений, базирующихся на взаимном уважении и дружбе.
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Белорусские депутаты будут наблюдателями на парламентских выборах в Казахстане
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Фото: Александр КУШНЕР