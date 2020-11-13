Белорусские биатлонисты завершают подготовку к новому сезону в австрийском Обертиллиахе

До старта нового биатлонного сезона осталось две недели – 28 ноября первый этап Кубка мира в финском Контиолахти откроется индивидуальными гонками. Наши стреляющие лыжники, с мая и до середины осени тренировавшиеся в «Раубичах», несколько недель назад уехали на снег в австрийский Рамзау, а теперь продолжают подготовку к сезону в Обертиллиахе. Мы созвонились со старшими тренерами мужской и женской сборных и узнали, над чем работают и в каких кондициях подходят биатлонисты к первым гонкам.
– Тренируясь все лето и половину осени в «Раубичах», мы упускали важные моменты подготовки в плане работы на среднегорье. Конечно, тренировок на высоте нам не хватало – биатлонисты, как и лыжники, не могут долго находиться на одном месте, – говорит старший тренер нашей женской сборной Олег Рыженков. – В «Раубичах» мы не могли работать над многими техническими и тактическими моментами, для которых просто необходимо пребывание в горах.
Адаптация к зимним условиям проходила постепенно. Сначала наша национальная команда выехала в Рамзау на ледник Дахштайн. Это место по-своему уникально: на леднике биатлонисты тренировались на лыжах на высоте 2700 метров, а внизу, на высоте около тысячи метров над уровнем моря, на отреставрированном биатлонном стадионе продолжали работу на лыжероллерах, совмещая ее со стрельбой. Старший тренер мужской команды Андрей Падин рассказывает:
– Ничего сложного при переходе на снег для наших спортсменов не было. В команде все профессионалы. Поэтому сначала мы вернули навыки лыжного хода в Рамзау, а потом переехали в Обертиллиах, где на биатлонном стадионе подготовлена снежная трасса – там уже приступили к интенсивным тренировкам.
Если взглянуть на фотографии Обертиллиаха в эти дни, сложно и представить, как биатлонисты могут тренироваться там – поля укрыты все еще зеленой травой, светит солнце. Андрей Падин продолжает: для тренировок уложена трасса, которая позволяет биатлонистам тренироваться, а то, что снега нет в лесу и окрестностях стадиона, не так и важно.
– Поначалу, когда мы переехали в Обертиллиах, было боязно: стояла очень теплая погода, и тот снег, что австрийцы заготовили в прошлом сезоне и уложили на круг, таял, – дополняет коллегу Олег Рыженков. –Через неделю подушку «съело». Мы переживали, что трасса придет в негодность и на ней будет невозможно тренироваться, но, к счастью, прогноз погоды изменился, по ночам подмораживало, и австрийцы даже включали снежные пушки, подсыпали трассу. Теперь никаких опасений нет.
Кроме нашей сборной, в Обертиллиахе тренируются команды Австрии, Словакии, Словении, Италии и Японии. И хотя контакты между командами сведены к минимуму из-за пандемии коронавируса – сборные живут в разных отелях, питаются в разных залах и практически не общаются в быту, – в следующие выходные биатлонисты из разных стран смогут помериться силами, говорит старший тренер мужской команды Андрей Падин.
– Эти предсезонные старты послужат для нас ориентиром и своего рода разгоном за неделю до начала Кубка мира. Проверим готовность спортсменов, посоревнуемся с соперниками, увидим, какие шероховатости нужно убрать, кому из биатлонистов, возможно, дать отдых, а кому – провести дополнительную работу.
Отборочными эти соревнования для команды не будут. Напомним, прошлый сезон наша мужская сборная завершила на десятой строчке Кубка наций, что позволит в этом сезоне заявлять для участия в индивидуальных гонках и спринтах уже не по четыре, а по пять спортсменов. Сейчас в мужской сборной тренируется шесть биатлонистов – Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Никита Лобастов, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский. В «Раубичах» остался только Егор Казаринов – он начало сезона проведет, соревнуясь в Кубке России, как и Аделина Сабитова. До нового года этапы Кубка IBU проводиться не будут, поэтому спортсменам предложили такую альтернативу, чтобы работа, проведенная в долгие летние и осенние месяцы, не прошла даром. В составе женской сборной – Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины. У этой команды планы несколько иные, говорит Олег Рыженков:
–В Обертиллиахе мы проведем два контрольных теста. Кроме этого, планируем совместную тренировку со сборной Австрии. При этом мы не форсируем подготовку. Учитывая то, что в «Раубичах» на низине мы провели большой объем базовой работы, форсирование может негативно сказаться на результатах биатлонисток на начальных и дальнейших этапах Кубка мира.
О том, в какой форме сейчас находятся наши спортсмены, говорить пока сложно. Олег Рыженков поясняет: у женской команды в межсезонье серьезно изменилась методика работы, и к ней еще нужно адаптироваться: для того чтобы появилась стабильность, необходимо время – иногда сезон, иногда два. Тем не менее и мужская, и женская команды сейчас находятся в приподнятом настроении.
– К середине осени в «Раубичах» наступили не самые комфортные условия для тренировок: трасса уже была не в том состоянии, что летом, а сырость, холод и серость начали сказываться на эмоциональном состоянии нашей команды, – рассказывает тренер женской команды. – После выезда в Австрию, где нас встретили солнце и горы, у команды появился новый импульс и заряд. К тому же в нынешних условиях локдауна в Австрии и в других странах спортсмены могут сконцентрироваться на работе и ни на что не отвлекаться. Все тренируются с хорошим настроением. Больше всего доволен тем, что никто не болеет, все спортсмены в обойме, это главное. Сезон, конечно, для всех будет необычным в условиях пандемии, а на что будут способны в нем наши спортсмены, скоро увидим.
Фото из Instagram-аккаунтов спортсменов
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Белорусские биатлонисты завершают подготовку к новому сезону в австрийском Обертиллиахе
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