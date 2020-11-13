Белорусские биатлонисты завершают подготовку к новому сезону в австрийском Обертиллиахе

– говорит. – В «Раубичах» мы не могли работать над многими техническими и тактическими моментами, для которых просто необходимо пребывание в горах.Адаптация к зимним условиям проходила постепенно. Сначала наша национальная команда выехала в Рамзау на ледник Дахштайн. Это место по-своему уникально: на леднике биатлонисты тренировались на лыжах на высоте 2700 метров, а внизу, на высоте около тысячи метров над уровнем моря, на отреставрированном биатлонном стадионе продолжали работу на лыжероллерах, совмещая ее со стрельбой.рассказывает:Если взглянуть на фотографии Обертиллиаха в эти дни, сложно и представить, как биатлонисты могут тренироваться там – поля укрыты все еще зеленой травой, светит солнце. Андрей Падин продолжает: для тренировок уложена трасса, которая позволяет биатлонистам тренироваться, а то, что снега нет в лесу и окрестностях стадиона, не так и важно.– дополняет коллегу Олег Рыженков.Кроме нашей сборной, в Обертиллиахе тренируются команды Австрии, Словакии, Словении, Италии и Японии. И хотя контакты между командами сведены к минимуму из-за пандемии коронавируса – сборные живут в разных отелях, питаются в разных залах и практически не общаются в быту, – в следующие выходные биатлонисты из разных стран смогут помериться силами, говорит старший тренер мужской команды Андрей Падин.Отборочными эти соревнования для команды не будут. Напомним, прошлый сезон наша мужская сборная завершила на десятой строчке Кубка наций, что позволит в этом сезоне заявлять для участия в индивидуальных гонках и спринтах уже не по четыре, а по пять спортсменов. Сейчас в мужской сборной тренируется шесть биатлонистов – Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Никита Лобастов, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский. В «Раубичах» остался только Егор Казаринов – он начало сезона проведет, соревнуясь в Кубке России, как и Аделина Сабитова. До нового года этапы Кубка IBU проводиться не будут, поэтому спортсменам предложили такую альтернативу, чтобы работа, проведенная в долгие летние и осенние месяцы, не прошла даром. В составе женской сборной – Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины. У этой команды планы несколько иные, говорит Олег Рыженков:О том, в какой форме сейчас находятся наши спортсмены, говорить пока сложно. Олег Рыженков поясняет: у женской команды в межсезонье серьезно изменилась методика работы, и к ней еще нужно адаптироваться: для того чтобы появилась стабильность, необходимо время – иногда сезон, иногда два. Тем не менее и мужская, и женская команды сейчас находятся в приподнятом настроении.– рассказывает тренер женской команды. –Фото из Instagram-аккаунтов спортсменов