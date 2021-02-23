Ассоциация белорусских банков обобщила информацию о благотворительной и спонсорской помощи, оказанной отечественными кредитно-финансовыми учреждениями в минувшем году.
Фото из архива БЕЛТА
Сумма превысила 35 миллионов рублей. Около половины израсходовано на развитие физкультуры и спорта, учреждений образования, еще треть направлена в здравоохранение. Помощь оказывалась также инвалидам, ветеранам, многодетным семьям и на другие социально значимые цели.
- Осознавая свою социальную ответственность, кредитно-финансовые учреждения ежегодно выделяют значительные средства на благотворительность, – отметил председатель Ассоциации белорусских банков Владимир Драгун. – При этом дополнительную материальную помощь оказывают также дочерние компании и сотрудники банков своими личными средствами.
Эта добрая традиция будет продолжена и в 2021 году.
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Белорусские банки в 2020 году пожертвовали свыше 35 миллионов рублей
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