Белорусские банки в 2020 году пожертвовали свыше 35 миллионов рублей

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Сумма превысила 35 миллионов рублей. Около половины израсходовано на развитие физкультуры и спорта, учреждений образования, еще треть направлена в здравоохранение. Помощь оказывалась также инвалидам, ветеранам, многодетным семьям и на другие социально значимые цели., – отметил. –Эта добрая традиция будет продолжена и в 2021 году.