Белорусские банки готовы рассматривать предоставление кредитных каникул физическим лицам

Как пояснили в Белагропромбанке, у них есть механизм, предусматривающий для физлиц возможность отсрочки погашения задолженности по кредитным договорам (по основному долгу и процентам) на срок до трех месяцев. При этом предоставление отсрочки рассматривается банком индивидуально при обращениях кредитополучателей.В Белинвестбанке отмечают, что непредвиденные трудности в жизни людей встречались и раньше. В зависимости от ситуации, в которую попал человек, возможны перенос или отсрочка платежей. На три месяца может быть предоставлена отсрочка по погашению основного долга по кредиту на потребительские нужды, на недвижимость — до двух лет., — пояснили в Белинвестбанке.В Банке БелВЭБ рассказали, что сейчас рассматривают возможность кредитных каникул для кредитополучателей и их возможные условия., — отметили в банке.Ранее Нацбанк рекомендовал коммерческим банкам рассмотреть возможность кредитных каникул для населения — отсрочки возврата (погашения) кредита и уплаты процентов за пользование им. Кредитные каникулы могут быть предоставлены при наличии подтверждающих документов. Одновременно рекомендуется продлить срок возврата (погашения) кредита.В письме Нацбанка отмечается, что с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки возможно сокращение доходов организаций и предприятий из-за ограничения или невозможности их работы. Это может повлечь необходимость предоставить социальные отпуска работникам с частичным сохранением зарплаты. Кроме того, многие граждане могут вынужденно находиться в социальных отпусках без сохранения зарплаты.