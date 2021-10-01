Приходовский: белорусские артисты становились звездами благодаря государственной поддержке, нашим телеканалам и концертам

Таким мнением поделился в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1" директор Дворца Республики Максим Приходовский.
– Наши белорусские артисты становились звездами благодаря государственной поддержке, нашим телеканалам и концертам. Но я не имею в виду их исполнительское мастерство. Отмечу, что любое проявление шоу-бизнеса – это деньги. То есть вложенные государством средства и позволяют артистам работать и зарабатывать в разрезе корпоративного формата. Это бизнес. И для того, чтобы вы, помимо своего творческого исполнения, стали знаменитым, должна быть еще и возможность проявления, – отметил руководитель.
Фото из архива БЕЛТА