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  2. Приходовский: белорусские артисты становились звездами благодаря государственной поддержке, нашим телеканалам и концертам

Приходовский: белорусские артисты становились звездами благодаря государственной поддержке, нашим телеканалам и концертам

Таким мнением поделился в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1" директор Дворца Республики Максим Приходовский.  


– Наши белорусские артисты становились звездами благодаря государственной поддержке, нашим телеканалам и концертам. Но я не имею в виду их исполнительское мастерство. Отмечу, что любое проявление шоу-бизнеса – это деньги. То есть вложенные государством средства и позволяют артистам работать и зарабатывать в разрезе корпоративного формата. Это бизнес. И для того, чтобы вы, помимо своего творческого исполнения, стали знаменитым, должна быть еще и возможность проявления, – отметил руководитель. 

Фото из архива БЕЛТА
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