Обычно декабрь позволяет артистам неплохо заработать. Но в этом году правила диктует коронавирус. Количество заказов, признается солистка группы AURA Юлия Быкова, уменьшилось примерно на треть. При этом артисты готовы к тому, что и некоторые из запланированных выступлений будут отменяться.
– Все-таки сложно предугадать, какая заболеваемость будет в коллективе на момент корпоратива, – говорит певица. – И как врач в прошлом я совершенно нормально отношусь к таким вещам. Считаю, что лучше поберечься. А что касается праздника, отметим спустя время какой-нибудь другой.
А вот заслуженная артистка Алена Ланская считает, что никакая пандемия не должна влиять на наше предновогоднее настроение:
– Праздник есть праздник. Не зря ведь говорят: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Разделяю желание людей отметить его весело. Переболев коронавирусом еще весной, уяснила для себя главное – сохранять позитив. Тогда даже болезнь пройдет легко и без последствий.
К слову, по сведениям одного из ведущих праздничных агентств в стране, отечественные артисты просят за выступление на новогоднем корпоративе от 1250 до 20 000 рублей. Танцевальные и огненные шоу стоят от 650 до 2600 рублей.
Фото: БЕЛТА
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Белорусские артисты о новогодних корпоративах в этом году
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