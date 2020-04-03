Белорусские артисты дают благотворительный онлайн-концерт в поддержку медиков

Белорусские артисты объединились в 8-часовом благотворительном онлайн–марафоне, чтобы поддержать медицинских работников страны.



Прямой эфир можно посмотреть сегодня с 12.00 на платформе Gigagig.tv, а также на канале продюсерского центра Спамаш в YouTube TheSpamash, на страницах в Инстаграм @spamash.by и Фейсбук @Spamash. В студии звукозаписи центра выступят самые популярные белорусские группы и исполнители в формате «живой звук».



В большом концертном марафоне примут участие The Stokes, ансамбль «Песняры», Дядя Ваня, DaVinci, Monolove, Las Vegas, Litesound, Иван Здонюк и Ксения Галецкая, Ольга Рыжикова и Тео, блогер Влад Кобяков, заслуженная артистка Беларуси Наталья Томело, Юрий Серезнев, Zena, Анна Шалютина, Ян Ярош, Alen Hit, Олег Пауля, Саша Немо, Michael Soul, Анжелика Пушнова, заслуженный артист Беларуси Сергей Антишин.



Главной целью акции организаторы называют солидарность с белорусскими медиками, находящимися сегодня на рабочих местах. В ходе марафона будут собраны средства, которые направят на нужды 3-й Городской клинической больницы им. Е.В. Клумова Минска.