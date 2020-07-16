Белорусские аграрии рассчитывают на более высокий урожай к уровню 2019 года

«Анализ складывающих в настоящее время объективных факторов формирования урожая (оптимизация посевных площадей, внесение удобрений, соблюдение технологии выращивания растений, складывающиеся погодно-климатические условия) позволяет надеяться на более весомый урожай, чем в 2019 году», – проинформировали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.





В общественном секторе планируется получить не менее 8,2 млн тонн зерновых и зернобобовых, почти 5 млн тонн сахарной свеклы, 1,1 млн тонн картофеля, около 620 тыс. тонн рапса, 50 тыс. тонн льноволокна, 600 тыс. тонн овощей, 170 тыс. тонн плодов и ягод, заготовить 9,3 млн тонн кормовых единиц травяных кормов.

Сейчас в стране наряду с активной заготовкой травяных кормов завершается подготовка к уборочной кампании. Для уборки зерновых и зернобобовых культур в текущем году будет задействовано 8,5 тыс. комбайнов, более 2 тыс. зерноочистительно-сушильных комплексов. Рабочий процесс обеспечат более 24 тыс. механизаторов и 12 тыс. комбайнеров.

В южных районах Беларуси сейчас заканчивается уборка озимого ячменя – убрано 16,6 тыс. га (94,1% площадей). По данным на 16 июля намолочено 92,5 тыс. тонн озимого ячменя, урожайность составляет 56 ц/га.

Идет уборка озимой сурепицы на зерно: работы проведены на 24,9 тыс. га (88,4% ), намолочено 24,2 тыс. тонн при урожайности 9,68 ц/га.

Озимый рапс на зерно убран с 66,4 тыс. га (21%), намолот составляет 119,7 тыс. тонн, урожайность — 18 ц/га.

Второй укос трав проведен на 525,3 тыс. га (64,2%). Заготовлено 448,4 тыс. тонн сена (44% к плану), 10,882 млн тонн сенажа (86,4%) и 476,6 тыс. тонн силоса (2,49%).