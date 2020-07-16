Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.4
EUR: 2.74
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Белорусские аграрии рассчитывают на более высокий урожай к уровню 2019 года

Белорусские аграрии рассчитывают на более высокий урожай к уровню 2019 года

«Анализ складывающих в настоящее время объективных факторов формирования урожая (оптимизация посевных площадей, внесение удобрений, соблюдение технологии выращивания растений, складывающиеся погодно-климатические условия) позволяет надеяться на более весомый урожай, чем в 2019 году», – проинформировали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.


В общественном секторе планируется получить не менее 8,2 млн тонн зерновых и зернобобовых, почти 5 млн тонн сахарной свеклы, 1,1 млн тонн картофеля, около 620 тыс. тонн рапса, 50 тыс. тонн льноволокна, 600 тыс. тонн овощей, 170 тыс. тонн плодов и ягод, заготовить 9,3 млн тонн кормовых единиц травяных кормов.

Сейчас в стране наряду с активной заготовкой травяных кормов завершается подготовка к уборочной кампании. Для уборки зерновых и зернобобовых культур в текущем году будет задействовано 8,5 тыс. комбайнов, более 2 тыс. зерноочистительно-сушильных комплексов. Рабочий процесс обеспечат более 24 тыс. механизаторов и 12 тыс. комбайнеров.

В южных районах Беларуси сейчас заканчивается уборка озимого ячменя – убрано 16,6 тыс. га (94,1% площадей). По данным на 16 июля намолочено 92,5 тыс. тонн озимого ячменя, урожайность составляет 56 ц/га.

Идет уборка озимой сурепицы на зерно: работы проведены на 24,9 тыс. га (88,4% ), намолочено 24,2 тыс. тонн при урожайности 9,68 ц/га.

Озимый рапс на зерно убран с 66,4 тыс. га (21%), намолот составляет 119,7 тыс. тонн, урожайность — 18 ц/га.

Второй укос трав проведен на 525,3 тыс. га (64,2%). Заготовлено 448,4 тыс. тонн сена (44% к плану), 10,882 млн тонн сенажа (86,4%) и 476,6 тыс. тонн силоса (2,49%).

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
Белорусские аграрии рассчитывают на более высокий урожай к уровню 2019 года
Абитуриентка, набравшая по белорусскому языку 100 баллов, и ее педагог раскрыли секрет успешной сдачи ЦТ
В Беларуси создадут реестр работающих с драгметаллами юрлиц и ИП
Завершается строительство нового авиатерминала в мультимодальном комплексе «Бремино-Орша»
«Славянский базар» 29 лет является фестивалем любви и дружбы – гендиректор Центра культуры «Витебск»
Глава ассоциации многодетных родителей Татьяна Кравченко: цените то, что имеете
Кредит на строительство БелАЭС продлили на два года и снизили ставку
Хоккей. Канадец Морроу покинул минское «Динамо»
Юрий Бондарь: «Славянский базар в Витебске» зажигает новые звезды и сохраняет традиции»
Адвокат Ефремова опроверг информацию об отказе актера от его услуг
мнение
Юрий ТЕРЕХ
Вы - уголь в топку революции
В Слуцке несовершеннолетний велосипедист попал под колеса автомобиля
Гродно отмечает День освобождения города
Хоккей. Белорус Никита Комаров перешел в «Авангард»
Тепло возвращается: в пятницу в Беларуси до +28, в выходные до 29 тепла
Известный рэпер все-таки зарегистрировался кандидатом в президенты США
В Лепельском районе пожар унес жизнь 88-летней сельчанки
Азербайджан увеличит военный бюджет
Беларусь приобрела у США вторую партию нефти
Сергей Волков перейдет из «Витебска» в БАТЭ
Два человека погибли в Палермо из-за сильных осадков
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Не хочу
15-летнюю девочку убило спиленным деревом – она шла по лесу в наушниках
У берегов Панамы произошло землетрясение магнитудой 5,8
Мужчину спасли из пожара в столичной квартире
На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения
Ливни привели к масштабным повреждениям зданий в Японии
Гвардии майор Дмитрий Белецкий: отдельные люди хотят нарушить мир и спокойствие на нашей земле
Минск, Гомель, Климовичский район: в Беларуси 16 июля пройдут три электронные ярмарки вакансий
Netflix опубликовал цифры просмотров своих самых популярных фильмов
Диетолог развенчал миф о вреде чипсов
Какие нарушения выявляют инспекторы Госстандарта во время осмотра электронных весов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Как это делается
Как люди, взяв деньги в долг, оказались в финансовой ловушке
Сборная Беларуси по академической гребле начала подготовку к Играм-2021
Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram
Чем опасен инфекционный эндокардит
В Гродно придумали, разработали и успешно используют безопасный модуль по забору анализов
Мост на проспекте Победителей реконструируют с опережением графика
Студотряд «Альфа» в Солигорске: никто не привык прятаться по углам
Евросоюз не хочет нового глобального карантина
Умер оператор "Бриллиантовой руки" Игорь Черных
Как дезинфекторы возвращали Березинскую ЦРБ к нормальной работе
мнение
Всеволод ШИМОВ
Победитель получает все. В том числе и проблемы
Почему растет продолжительность жизни в Беларуси
Образованный после слияния PSA и FCA автоконцерн получит название Stellantis
Как сейчас работает служба 115, что в ней будет совершенствоваться и чем справедливо недоволен потребитель
Авторы
СКАНИРУЙТЕ