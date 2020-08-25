Белорусские аграрии: против разрушений, дестабилизации и агрессии

Заявление тружеников аграрного сектора Республики Беларусь.



Белорусские аграрии, занимаясь своей ежедневной кропотливой работой, мирно трудясь, убирают выращенный урожай, заботятся о том, чтобы и завтра, и в последующем на столе у людей был хлебный каравай.



Но определенным силам, видимо, не по душе наш созидательный труд.



Мы, белорусские крестьяне, возмущены попытками деструктивных сил внести в общество смуту, дестабилизировать обстановку, ввергнуть страну в хаос.



Мы поддерживаем и одобряем позицию и действия нашего Президента, избранного на этот пост в соответствии с Конституцией Республики Беларусь. Все, что у нас сегодня есть, достигнуто исключительно трудом, а не митингами и забастовками. Только на поле и ферме, у станка и в забое, у школьной доски и за компьютером, на сцене театра создаются материальные и культурные блага для нашего человека.



Мы хотим учить и воспитывать наших детей, видеть их счастливыми, спокойно нянчить внуков. Таковы наши намерения, и они полностью совпадают с намерениями и действиями наших властей, нашего Президента.



Мы не хотим потрясений и противостояний, мы хотим мирно трудиться и укреплять благосостояние нашей Родины.



Мы против разрушений, против дестабилизации, против агрессии.



Мы, граждане свободной, независимой, миролюбивой страны, не позволим, чтобы наша Беларусь свернула с намеченного пути!



Белорусская аграрная партия.



Республиканский Агропромышленный Союз.



Белорусский крестьянский совет.