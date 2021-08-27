Белорусские аграрии намолотили более 6,3 млн тонн зерна

Первенство по-прежнему у Минской области – 1622,9 тыс. тонн зерна. На Брестчине собрано 1175,9 тыс. тонн. На третьем месте по показателям Гродненская область, где аграрии намолотили 1099,8 тыс. тонн зерна. В Могилевской области к этому утру подошли с показателем 851,9 тыс. тонн зерна. Гомельская область показала результат 780,6 тыс. тонн. На Витебщине хлеборобы собрали 774,1 тыс. тонн зерна.К сегодняшнему утру теребление льна проведено на 41,1 тыс. га (99,3% площадей). Работы в Витебской области практически завершены, осталось менее 3 процентов площадей. Оборачивание лент льна выполнено на 23,8 тыс. га (57,8% к вытеребленному). Льнотреста поднята на 17,6 тыс. га (42,6% уборочной площади).На финишной прямой уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса). Аграриям остались работы на 4 процентах площадей. Лидирует Минщина с показателем 464,2 тыс. га. По темпам уборки лидирует Брестская область (98,4 процента).На 27 августа сена в республике осталось заготовить менее 25 процентов к общему плану. Почти завершена заготовка сенажа – аграриям осталось менее 10 процентов.